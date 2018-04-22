صباح العربية: مئات الدراجات في شوارع دبي

هواية لطالما ارتبطت بأذهان الناس بالفوضى ومخالفة قوانين الطرقات وغيرها , انها هواية ركوب الدراجات النارية الا ان الكثير من المبادرة حول العالم ولا سيما في العالم العربي يسعى لتغيير هذه الصورة وفرق متعددة باتت تقوم بمسيرات لرفع الوعي على الطرقات وخاصة خطر الانحراف المفاجئ للمركبات وذلك بمشاركة نحو ثلاثمائة دراحة نارية.

عادل عيدان رافق احدى هذه الفرق في دبي

