داعش يهاجم القلمون

بعد انسحاب المعارضة من منطقة القلمون الشرقي في ريف دمشق سيطر تنظيم داعش على عدة مواقع لقوات النظام والمليشيات الموالية لها في المنطقة

وبسط عناصر التنظيم سيطرتهم مجددا على منطقة بئر الأفاعي والمنقورة وسهلة وجبل زبيدة بعد هجوم كبير شنه عناصر التنظيم صباح الأحد.

من جانبها، كثّفت قوات النظام، من قصفها على مواقع التنظيم الجديدة، وذلك بعد يوم واحد من انسحاب فصائل المعارضة من تلك المواقع بموجب اتفاق مع روسيا يقضي بنقل المقاتلين للشمال السوري

