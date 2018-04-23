صباح العربية: رحلات الكروز العالمية على سواحل السعودية

إلى جانب عدد قليل من موانئ المدن العربية، تنضم قريباً أربعة موانئ سعودية، موزعة بين الساحل الشرقي والغربي، لجذب عشاق سياحة الكروز البحرية.

هذه السياحة الفاخرة توفر فرصة الإبحار إلى عدد من الموانئ والمدن في جولات ومغامرات بحرية، وعادة يقضي السائح من ثمان إلى عشر ساعات في كل محطة أو ميناء بحري يمر فيها المركب، كما تحيطهم معالم الفخامة أثناء إقامتهم داخله وتجولهم في بحار ومحيطات العالم.

الموانئ الأربعة السعودية، التي ستكون ضمن محطات الرحلات البحرية العالمية هي ميناء الدمام شرق السعودية، وموانئ جدة، وينبع، وضبا على الساحل الغربي للبلاد.

