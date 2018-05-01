فيتامين لتذكر الأحلام

فيتامين لتتذكر أحلامك

توصلت دراسة أسترالية جديدة إلى أن تناول فيتامين (ب -6) قد يساعد الأشخاص على تذكر أحلامهم .المشاركون تناولوا جرعات مرتفعة قبل الذهاب إلى الفراش لمدة خمسة أيام متتالية، و أظهرت النتائج تحسن قدرتهم على تذكر الأحلام مقارنة مع الأشخاص الذين تناولوا عقارا وهميا، فيما لم يؤثر الفيتامين على حيوية أو غرابة الأحلام، ويتواجد فيتامين (ب -6) بشكل طبيعي في العديد من الأطعمة، منها الحبوب الكاملة والبقوليات والخضروات كالسبانخ والبطاطا والفاكهة مثل الموز والأفوكادو والحليب ومنتجان الألبان، واللحوم والكبد والأسماك.

عرض إحتفالا بعيد العمال

في الصين و احتفالا بعيد العمال العالمي أقيم عرض فى مدينة شيآن بشمال غرب الصين كتحية للعمال ،العرض روى أصل الثقافة الصينية وتطورها من خلال الرقصات الشعبية والتقنيات الحديثة معا ، وتم استخدام أكثر من ألفي مصباح خلال العرض المستمر حتى غد.

جبل "قوس قزح"

يزور ما يصل إلى ألف سائح يوميا جبل "قوس قزح" في البيرو الذي يعد واحدا من أجمل عجائب الطبيعة، الهضبة الملونة منذ ملايين السنين احتلت مكانًا لا غنى عنه كوجهة سياحية خاصة في السنوات الخمس الأخيرة مما ساهم بتعزيز الدعم الاقتصادي الذي تحتاجه هذه المنطقة النائية ،الا أن أنصار البيئة يخشون من أن يدمر السياح هذه المناظر الطبيعية الثمينة.

