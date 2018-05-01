لماذا يقاتل تجار مخدرات مع حزب الله في سوريا واليمن؟

تجار المخدرات وزارعوها مقاتلون مع ميليشيا حزب الله في سوريا واليمن والعراق

المنفعة المتبادلة بين المطلوبين للقضاء وميليشيا حزب الله لها وجوه عدة

المطلوبون يحميهم حزب الله ويوفر منهم المقاتلين لحروبه.. والأصوات الانتخابية لدخول البرلمان اللبناني

لكن.. ملفات حزب الله في تجارة المخدرات لا تتوقف على الداخل اللبناني فهي تنتشر حول العالم

وضبط شبكات حزب الله لتجارة المخدرات حول العالم لم يتوقف

ما دفع الوكالة الأميركية لمكافحة المخدرات إلى اتهام الحزب بتحريك شبكات تجارة المخدرات وتبييض الأموال في دول جنوب أميركا وصولا إلى أميركا الشمالية وأوروبا وأستراليا

قبل أسابيع، أحال المدعي العام الفرنسي إلى المحكمة شبكة من خمسة عشر شخصاً تعمل لصالح حزب الله، بتهمة الاتجار في المخدرات وغسيل الأمول

متهما هذه الشبكة بالتعاون مع شبكات دولية للاتجار بالمخدرات الصلبة مثل الكوكايين والهروين

صحيفة لونوفيل أوبسرفاتور الفرنسية، نشرت تقريرا عن تحقيق حزب الله مع عدد من عصابات أميركا الجنوبية، نحو خمسمئة مليون دولار سنوياً، من خلال تهريب المخدرات

