صباح العربية: إبر تخفيف الوزن تنتشر بدون وصفة طبية

انتشر في الاونة الاخيرة استخدام ابر لانزال الوزن.. هذه الابر الغرض الفعلي منها علاج مرضى السكري الا ان الاطباء لاحظوا ان احد الاعراض الجانبية لها هي التخفيف من الشهية للاكل بالتالي تخفيض الوزن.

الا ان لهذه الابر بعضَ الاثارِ الجانبية التي يتخوف البعض منها مثلا انها قد تتسبب بالاصابةِ بورم الغدة الدرقية او هبوط السكر، التهاب البنكرياس، انتفاخات بالبطن او الحموضة وغيرها

