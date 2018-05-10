صباح العربية: على مائدة إفطار سعودية

الشوربة بمختلف انواعها والسمبوسة من اساسيات المائدة الرمضانية في السعودية..حيث تتنوع الاصناف باختلاف المناطق لكن يبقى الكثير مشتركا فيما بينها.

الشوربة بمختلف انواعها والسمبوسة من اساسيات المائدة الرمضانية في السعودية

فيبدأ الصائم بتناول الفول والهريس والمراصيع واللقيمات مثلا.. و تفضل الكثير من العوائل البدء بأطباق خفيفة نسبيا ثم تناول الوجبة الرئيسية بعد صلاة المغرب والتي تحتوي على الجريش او المرقوق او الكبسة السعودية.

