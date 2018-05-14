إسرائيل تحتفل بنقلِ السفارة الأميركية إلى القدس

رسميا انتقلت السفارة الأميركية في إسرائيل إلى القدس لتصبح الولايات المتحدة أول دولة تقدم على فتح سفارة لها هناك وسط موجة من الانتقادات الإقليمية والدولية.

احتفالٌ ضخم أقامته إسرائيل احتفاءً بهذه الخطوة التي وصفها رئيسُ وزرائها بنيامين نتانياهو بالحدث العظيم .. أما الرئيسُ الفلسطيني محمود عباس فوصف السفارة الأميركية ببؤرة استيطانية إسرائيلية في القدس الشرقية.

وعلى الأرض عشرات القتلى في صفوف المحتجين الفلسطينيين برصاص الاحتلال الإسرائيلي الذي لجأ إلى العنف لتفريق تظاهرات الاحتجاج بالضفة الغربية وعلى حدود قطاع غزة.

