بكل صراحة .. قاسم سليماني يخوض معركة تشكيل حكومة العراق

الحكومة العراقية القادمة ستكونُ حكومةَ تكنوقراط بعيدةً عن الطائفية .. وطنية تؤكد هوية العراق .. لا تحالفَ فيها مع قوائمِ الفتح التابعة للحشد الشعبي ولا دولة القانون برئاسة نور المالكي حسبما قال مقتدى الصدر..

مخاضُ تشكيل الحكومة العراقية لم تكن إيران بعيدة ًعنه .. حيث سارعت إلى إرسال قاسم سليماني قائدِ فيلق القدس في حرسها الثوري إلى بغداد ليلتقيَ مسؤولين وشخصياتٍ قيادية في الحشد الشعبي ويبحث تشكيلَ تحالفٍ يقود الحكومة المرتبقة.



