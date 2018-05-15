تفاصيل معركة حدود غزة

بدقيقة صمت على أرواح الضحايا الفلسطينيين بدأ مجلس الأمن جلسته الخاصة بالتطورات في غزة.. وبين الدعوات إلى ضبط النفس والتدخل الدولي وإجراء تحقيق مفتوح تباينت مطالبُ سفراءِ الدول المتحدثين خلال الجلسة.

وفي مواجهةِ دعواتِ التهدئة .. إشادةٌ أميركية بما وصفته بضبط إسرائيل للنفس ، وهجومٌ لاذع شنته مندوبة واشنطن على حماس، متهمةً أياها بالتحريض على العنف.

أما السفير الكويتي لدى الأمم المتحدة فأعلن أن بلاده ستقترح على الجمعية العامة مشروعَ قرارٍ بتوفير حماية دولية للفلسطينيين.



