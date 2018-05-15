تفاعلكم: صور توثق نكبة فلسطين في ذكراها الـ70

تواصلت في غزة الاشتباكات الحدودية بين الجيش الاسرائيلي وفلسطينيين احتجاجا على نقل السفارة الأميركية إلى القدس..

الجيش الاسرائيلي رد على المحتجين بالرصاص الحي والغاز المسيل للدموع.. وامتدت الاشتباكات فوصلت إلى مناطق عدة في الضفة الغربية..

وكان أمس الأثنين سجل كأسوأ يوم من حيث عدد الضحايا في صفوف الفلسطينيين منذ حرب غزة في 2014..

فلسطينيون وعرب تفاعلوا مع هذه الأخبار على مواقع التواصل فنشطت هاشتاغات عدة من أبرزها "مسيرة العودة" و"غزة" و"القدس عاصمة فلسطين الأبدية" و"قدسنا سيعود" وغيرها..

