صباح العربية: تطبيق سعودي يساعد من يعانون الاكتئاب

ثورة التكنولوجيا الرقمية احدثت تحولا جذريا في حياتنا اليومية .. فقد اصبحنا نعتمد على التطبيقات في هواتفنا الذكية في شتى المجالات.

واصبحت الشركات تتنافس في ابتكار تطبيقات جديدة توفر خدمات معينة ويتخصص كل تطبيق في مجال.

فمن تطبيقات المواصلات الى تطبيقات الاكل وتوصيل الطلبات.. ابتكر الشاب السعودي محمد القاضي تطبيقا مختلفا في مجال يحتاجه الجميع وهو مجال الصحة النفسية.

