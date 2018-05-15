صباح العربية: مصاحف مغلفة وسجادات صلاة افضل هدايا رمضان

رمضان هو شهر الخير والعطاء، لذلك يحرص الكثيرون على إهداء بعض الهدايا للاقارب والاصدقاء والتي عادة ما تكون عبارة عن مصاحف مغلفة وسجادات صلاة وكذلك بعض الاكسسوارات المنزلية كأغلفة علب المناديل ومفارش وصواني التقديم وغيرها.

وتعتبر مناسبة لاستقبال الضيوف في أوقات الافطار والسحور

