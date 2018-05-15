عباءات عصرية لأجواء رمضان وعيد الفطر

صرحت المصممة الإماراتية غادة الهلالي عن اختلاف ذائقة العبايات على الصعيد الخليجي و الإماراتي على وجه التحديد ، حيث بعض التصمايم تناسب مناطق مثل أبوظبي و العين و قد لا تناسب باقي المناطق ...

و انها تخصصت في عبايات المناسبات التي لاقت إقبال كبير خليجيا و إماراتيا...

كما أكدت ان للخامات المستخدمة تتغير حسب الطلب و انها تستخدم اكسسوارات تقوم بحياكتها يديويا ، كما انها شاركت في العديد من المعارض المحلية و الخارجيه و لها تجربة في فيديو كليب الفنان الامارتي المخضرم محيد حمد " فن المهارة ....

