حقائق مذهلة! هاري وميغان يكسران كل التقاليد

زفاف الامير هاري والممثلة الاميركية ميغان ميركل قد يشكل نقطة تحول في تاريخ الملكية المعروفة بتقاليدها القديمة والصارمة...

ففي الوقت الذي كان زفاف الامير ويليام عام الفين واحدى عشر تقليدي التزم بالأعراف الملكية ،

جاء زفاف شقيقة هاري مختلفا كليا بل وكاسرا للتقاليد الملكية ،

بدءا من العروس التي لم تكن بريطانية بل اميركية من والدة ذات اصول افريقية ..

كما انها ممثلة ومطلقة ..

مراسم الزفاف عكست هذا التغيير ..

فعظة المراسم قدمها اسقف أميركي أفريقي الأصل

فيما شاركة جوقة جميع عناصرها من أصول أفريقية موسيقى الغوسبل الأميركية، في المراسم داخل كنيسة القديس جورج بقصر ويندسور، وهو احد أهم القصور الملكية

ويرى مراقبون ان زفاف هاري وميغان نجح في ابراز التحول الذي يعكس التنوع البريطاني

ويعكس أيضا نجاح الاسرة الحاكمة في معانقة التغيرات المجتمعية

ويبدو ان الملكية نجحت فيه الى حد كبير، بدليل الالتفاف الشعبي اللافت حول الزفاف

