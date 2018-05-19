ما سر الغزل الأوروبي الإيراني؟

إيران ماضية في تهديداتها باستئناف البرنامج النووي.. علي أكبر صالحي رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية يمهل المجتمع الدولي أسابيع قليلة قبل استئناف تخصيب اليورانيوم، عند مستوى 20 في المئة.

المسؤول الإيراني رهن القرار بوضع الأوروبيين في عنق الزجاجة، مطالبا إياهم بإنقاذ الاتفاق النووي..

القارة العجوز، أوفدت عنها المفوض الأوروبي للطاقة، ميغيل أرياس كانيتي، للقاء المسؤولين الإيرانيين.. الرسالة هي دعم أوروبا لإيران في اتفاقها النووي..

المقترحات الأوروبية لإيران، تركز على إمكانية تجنب حكومات الاتحاد الأوروبي للنظام المالي الأمريكي بإجراء تحويلات مباشرة لإيران فيما يتعلق بصادرات النفط، فضلا عن السماح لبنك الاستثمار الأوروبي بالعمل في إيران ومنح خطوط ائتمان باليورو من دول الاتحاد الأوروبي بقيم أعلى.

لكن المراقبين يرون أنه لا توجد عصا سحرية لتغيير واقع العقوبات التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب... فقد قالت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة "توتال" إنها ربما تنسحب من مشروع غاز بمليارات الدولارات..

ما يعني خسارة إيران جزءا كبيرا من الاستثمارات الأجنبية في قطاع يشكل حجز الزواية لكل مناورات إيران .

