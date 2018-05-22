الدراما السورية .. الحاضر الغائب بسبب الحرب

هنا الشام.. هنا الوجع عوض الجنّات والرَوح والريحان، هنا شقاء الكبار وذعر الصغار، ودماء الجميع. وفي الدراما السورية.. قبل سنوات الجمر هذه، كنت لتلمح كل الشام،

الروائح والأنسام والأرواح واللطائف.. وإن كان مغلفا بشىء من الأسى على حرية غائبة أو مغيّبة، ووحشية لا تشبه الروح الشامية.. والآن أضحت الدراما السورية "حية"، بل وموجعة..لا تحاكي الواقع أحيانا.. الواقع يتفوق عليها !

