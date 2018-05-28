الرئيس الفلسطيني يغادر المستشفى

الرئيس الفلسطيني محمود عباس سيعود لمهامه اعتبارا من يوم غد الثلاثاء بعد أن غادر المستشفى اليوم حيث أمضى أسبوعا كاملا تلقى خلاله العلاج من التهاب رئوي حاد أصابه.

وفي كلمة مقتضبة لدى مغادرته المستشفى قال عباس : إن قضيةَ القدس ونقلَ واشنطن سَفارتَها لدى إسرائيل إليها ،أدخلته المستشفى ، وإنه سيخرج من المستشفى لتكونَ القدسُ عاصمةً لفلسطين.

