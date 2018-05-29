عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

المبادرة الفرنسية لحل الأزمة الليبية

رابط مختصر

اجتماعٌ دولي لبحث الازمة الليبية تستضيفه العاصمةُ الفرنسية باريس يومَ غدٍ بدعوة من الرئيس إيمانويل ماكرون، وبرعايةِ الأمم المتحدة.
مجموعة من أبرز المسؤولين الليبيين بينهم فايز السراج رئيس حكومة الوفاق و خليفة حفتر قائد الجيش الوطني وعقيلة صالح رئيس البرلمان سيشاركون في الاجتماع إضافة إلى المبعوث الدولي غسان سلامة وشخصيات دولية عدة.
وسيتم خلال الاجتماع عرضُ مبادرة فرنسية لتسوية الأزمة الليبية ، تتضمن العديدَ من النقاط..

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر