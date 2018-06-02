تعرّف ماذا تعني "المحمية"؟

المحمية الطبيعية.. إرث يستفيد منه الناس في الحاضر والمستقبل

الملك سلمان في أمره الملكي حدد نحو ربع مليون كيلومتر مربع لتطويرها كمحميات طبيعية

المنطقة المحمية.. محددة المساحة تُخصص للمحافظة على الموارد البيئية المتجددة

تتميز باحتوائها على نباتات أو أشجار أو حتى حيوانات مهددة بالانقراض مما يستلزم حمايتها من التعديات الإنسانية والتلوث

بعضها محميات بحرية أو تحتوي على حفريات وآثار من عصور تاريخية وجيولوجية سابقة

يحتوي بعضها على آبار جوفية تعتبر إرثا غنيا للأجيال المقبلة في منطقة تعيش على توتر من أجل مياه الشفة

أول المحميات الطبيعية أنشئت في القرن الثالث قبل الميلاد في الهند لحماية الثروة السمكية والحرجية

التكامل الحياتي بين البيئة والإنسان دفع إلى إنشاء المحميات حول العالم لوقف انقراض المخلوقات

المحميات الطبيعية تبقى بالجزء الأكبر منها مناطق مفتوحة للزيارة والسياحة البيئية ولتعليم طلاب المدارس

كما يُستفاد من مميزاتها بإيجاد آلاف الوظائف وتخصص أجزاء منها للعلماء والباحثين لإنشاء الدراسات العلمية

الصيد والاحتطاب الجائر والتعديات التي تضر بالبيئة بشكل عام تمنع في المحميات للحفاظ عليها

