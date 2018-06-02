فيتو أمريكي يجهض مشروع قرار عربي لحماية الفلسطينيين

استخدمت الولايات المتحدة الأميركية حق النقض الفيتو ضد مشروع قرار عربي يسعى إلى توفير حماية دولية للفلسطينيين المشروع تقدمت به الكويت وطالبت فيه الأمينَ العام للأمم المتحدة بوقف استخدام الجيش الإسرائيلي للقوة ضد الفلسطينيين.

كما رفض مجلس الامن الدولي مشروع قرار اميركي حول غزة يطالب بالأساس بحماية المدنيين الإسرائيليين.

