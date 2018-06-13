الأديب إبراهيم الكوني: ليبيا سيئة الحظ!

قال الأديب والروائي الليبي إبراهيم الكوني في مقابلة مع منتهى الرمحي في برنامج بانوراما، إن أسباب العنف في ليبيا ناتجة عن احتكار الأيدلوجيا للحقيقة، معتبرا أن الليبيين دفعوا ثمنا باهظا في سبيل سعيهم للتغيير، ولو أنه رأى أن الأحرى بالأفراد السعي لتغيير ذاتهم.

ووصف الكوني ليبيا بأنها سيئة الحظ على مر التاريخ بسبب تحطيم الأنظمة الأيدلوجية للقيم الأخلاقية التي يقوم عليها أي مجتمع إنساني.

وأشار الكوني إلى أن ايديولوجيا نظام القذافي سابقا، والايديولوجيا الدينية حاليا، خربت الموروث الليبي وكانت سببا في تدهور الأوضاع على كافة الأصعدة.

ورأى الأديب العالم أنه لا توجد ثورة نجحت حتى الآن نتيجة رومانسية الشعوب وتوهمها في وجود نظام سياسي مثالي موضحا أنه لا وجود لنظام سياسي مثالي وأن الاختلاف فقط في النسبية التي تحدد العلاقة مع النظام. واعتبر الكوني أن غياب الفلسفة في العالم العربي يعد محنة كبيرة لأن الفلسفة هي ضمير إنسان يفكر وليس يتلقى كما يحدث الآن على حد تعبيره.

