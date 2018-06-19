تعرف على الفائز في المونديال بحسب الذكاء الاصطناعي

يتفنن عشاق كرة القدم كل أربع سنوات بشتى الطرق لتخمين من هو الفائز في نهائي كأس العالم

إلا أن هذا العام وبعيدا عن التكهنات التقليدية، يدخل الذكاء الاصطناعي الى ميدان التوقعات حول نتائج المونديال...

وفي هذا الاطار، استفاد بروفسور ألماني ومجموعة من زملائه من التقدم التكنولوجي في ابتكار طريقة توقع جديدة

تُستخدم فيها "الشجرة الافتراضية"

التي تحسب أكثر من مئة ألف افتراض بالاعتماد على عدة عوامل تنقسم إلى:

عوامل أساسية: 1- مثل تصنيف الفرق بحسب فيفا

نقاط قوة وضعف الفرق مثل متوسط عمر اللاعبين مثلا

عدد اللاعبين المشاركين في دوري أبطال أوروبا للأندية

وعوامل ثانوية أخرى : 4- مثل اقتصاد الدول المشاركة و5- عدد السكان 6- وجنسية المدرب

كما تأخذ التقنية الجديدة بعين توقعات المتابعين.

وبحسب الأرقام التي خرجت بها التقنية لدى إسبانيا الحظ الأوفر في الحصول على لقب بطل كأس العالم تليها ألمانيا.

ورغم التقدم التكنولوجي هذا لا تزال الحيوانات مفضلة بالنسبة لكثيرين عندما يتعلق الأمر بمباريات كأس العالم ومنها:

القط "آخيل" الروسي الذي توقع فوز بلاده في افتتاحية كأس العالم الاسبوع الماضي...

والصقر السعودي الذي قال سعوديون إنه يتوقع نتائج المباريات أيضا.

بالإضافة إلى النمر الأبيض الروسي خان الذي يبدو انم نجم المتوقعين هذه السنة، وتنبأ بفوز روسيا على مصر