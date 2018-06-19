علماء يرسلون الموسيقى إلى "المخلوقات الفضائية

على أمل التواصل مع كائنات ذكية في الكون، أرسل مهرجان السونار للموسيقى خمسا وثلاثين مقطوعة موسيقية إلى الفضاء.

المقطوعات يبلغ طول كل منها عشر ثوان.. وقد شفرت برمز على مُستقبِلها فَكُه.. حتى تكون صالحة خلال رحلتها الطويلة.

تعاون بين مهرجان السونار ومعهد كاتولونيا للدراسات الفضائية ومعهد أبحاث في سان فرانسيسكو يدعى METI International.. والهدف إرسال المقطوعات إلى مواقع قريبة من كوكب القزم الأحمر GJ 237، على أمل أن تصبح لغة موسيقية كونية.

ولأن الكوكب بعيد جدا، من المتوقع أن تصل إليه الموسيقى عام ألفين وثلاثين .. ومن المنتظر أن نتلقى إشارة على ذلك عام ألفين واثنين وأربعين

كما أرسلت معطيات عن العلوم المختلفة توضح الإنجازات البشرية على الأرض.

وإلى كوكب القزم الأحمر كان العلماء قد أرسلوا في نوفمبر الماضي معلومات عن الزمن وتتابع الوقت ، وكذلك إدارة الحسابات والهندسة وغير ذلك بمساعدة هوائي.