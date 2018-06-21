صباح العربية | سعوديون ينظفون المدرجات بعد المباراة

قامت الجماهير السعودية بعد نهاية مباراة منتخبهم مع منتخب الأوروغواي بتنظيف المدرجات المخصصة لهم فى ملعب "روستوف أرينا"، ضمن منافسات الجولة الثانية عن المجموعة الأولى بالمونديال.

وظهرت مجموعة من جماهير المنتخب السعودى فى مدرجات ملعب المباراة وهي تقوم بتنظيف الأماكن التي تواجد فيها جمهور الأخضر.

