صباح العربية | هكذا تختار وسادة نومك

يقضي الانسان ثلثَ حياته نائما..ومن اساسيات النوم المريح الوسادة المريحة..ليس ذلك فقط.. بل هي احد الاسباب للشعور بالالم في الرقبة او الكتفين اذا كانت غير مناسبة او غير مريحة

وفي بعض الاحيان تسبب الشعور بالخدر في اليدين او حتى الشخير.. بالتالي لايتمتعون بنوم جيد.

فما هي مواصفات الوسادة الجيدة وكيف نعلم أنها مناسبة؟

