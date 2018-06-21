يوروبول: تهديد الإرهاب "مرتفع جدا"ً في أوروبا

حذرت السلطات الألمانية من هجمات محتملة قد ينفذها عناصر داعش في أي وقت داخل البلاد باستخدام مواد سامة .

التحذير وحسب مصادر في الأمن الداخلي جاء بعد القبض على شاب في مدينة كولونيا قبل أسبوع بتهمة الاشتباه بالتخطيط لهجوم وتصنيع "سلاح بيولوجي" باستخدام مادة الرايسين.

المصادر أضافت إن عناصر داعش يمتلكون الخبرة في صناعة مادة الرايسين.وأن التنظيم قدم إرشاداته حول كيفية إنتاج هذه المادة .