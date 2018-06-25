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تطبيق المرسوم الملكي الذي يقضي بقيادة المرأة السيارة

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بعد ساعاتٍ من بدءِ تطبيق ِ المرسوم ِ الملكي الذي يقضي بقيادةِ المرأةِ السيارة ..لأولِ مرةٍ في تاريخ ِ المملكة
استفاق ملايينُ السعوديين و المقيمين صباح اليوم على أكبرِ تغيير ٍ تشهدُه شوارعُ السعودية . ببدء النساءِ قيادة َالسيارات .. وجلوسِهن خلف المقود ..
خطوة ٌ تأتي في إطارِ الاصلاحاتِ التي يقودُها وليّ ُ العهدِ السعودي محمد بن سلمان.. ومنها إبرازُ دورِ المرأة في إطار رؤية 2030 وأهمية ُ تعزيزِ مكانتِها في المجتمع ...

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