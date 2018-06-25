صباح العربية | العسل لا يفسد مهما طال الوقت

نحتاج كثيرا لحفظ وتخزين الاطعمة سواء بالتبريد او التجفيف او غيرها من الطرق للاحتفاظ ببقايا الطعام او لعدم توفر بعض الفواكه او الخضروات في مواسم معينه او لحفظ اللحوم والاسماك التي قد تتلف وتسبب التسمم بسبب سوء التخزين.

فكثيرا ما نلاحظ ظهور العفن على المخبوزات في حال تخزينها في مكان رطب وحار، أما العصائر فتنتفخ العلب لمجرد فسادها، في حين تذبل الخضروات والفواكه وتظهر عليها بقع العفن والفطريات، وأما البهارات فتظهر عليها بوادر التسوس..

فكيف يمكن ان نحافظ على الاطعمة ونخزنها بطرق صحية؟

