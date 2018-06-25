صباح العربية | IGTV تلفزيونك الخاص على إنستغرام

تطبيق انستغرام والذي بات يملك أكثر من مليار مستخدم أعلن الاسبوع الماضي عن اطلاق تطبيق جديد تابع له هو IGTV أو بما يعرف بـ تلفزيون انستغرام

منصة جديدة لتطبيق انستغرام توفر للمستخدين قنواتهم الخاصة لنشر مقاطع فيديو أطول من دقيقة وتصل مدتها إلى 10 دقائق ولصناع المحتوى لساعة كاملة.. ماهي مميزات هذه الخدمة والهدف منها وكيفية استخدامها؟

