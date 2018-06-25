تطبيق انستغرام والذي بات يملك أكثر من مليار مستخدم أعلن الاسبوع الماضي عن اطلاق تطبيق جديد تابع له هو IGTV أو بما يعرف بـ تلفزيون انستغرام
منصة جديدة لتطبيق انستغرام توفر للمستخدين قنواتهم الخاصة لنشر مقاطع فيديو أطول من دقيقة وتصل مدتها إلى 10 دقائق ولصناع المحتوى لساعة كاملة.. ماهي مميزات هذه الخدمة والهدف منها وكيفية استخدامها؟
صباح العربية | IGTV تلفزيونك الخاص على إنستغرام
تطبيق انستغرام والذي بات يملك أكثر من مليار مستخدم أعلن الاسبوع الماضي عن اطلاق تطبيق جديد تابع له هو IGTV أو بما يعرف بـ تلفزيون انستغرام