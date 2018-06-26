حزب الله "يرشد" حرب الحوثيين

الارتباط الفكري للحوثيين بإيران بدأ منذ مطلع الثمانيات من خلال تواصل الأب بدر الدين الحوثي مع الحوزات، مدارس تعليم الدين في إيران

مع تأسيس حركة الشباب المؤمن، أو حركة الحوثيين، أواخر التسعينيات تم ابتعاث المئات من عناصرها للدراسة في إيران

ومع تحول الحركة إلى حركة مسلحة بدأ استنساخ حزب الله في اليمن من خلال إيكال مهمة الإشراف الفكري والعسكري على الحوثيين للميليشيا اللبنانية

بعد مقتل مؤسس الحركة حسين بدر الدين الحوثي، صعد شقيقه عبد الملك مقلدا حسن نصر الله في كل شيء

في الأثناء، تمكن حزب الله عام 2012 من إقناع إيران بالقبول بعبد الملك الحوثي زعيما عسكريا وفكريا وسياسيا لحركة الحوثي

وتم إقصاء فكرة حزب تحت مسمى الامة كان يفترض ان يشكل غطاءا سياسيا للحركة

هنا بدأت عملية الاستنساخ الكلية.. جناح سياسي وآخر عسكري، متحدان، وبقائد واحد وفكر واحد

ودولة داخل الدولة، تملك السلاح الخفيف والثقيل، وتسيطر على سائر المؤسسات المدنية والعسكرية في عاصمة الدولة صنعاء.

