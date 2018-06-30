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طهران لم تستكمل إصلاحات مكافحة الإرهاب وغسل الأموال

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تمويل الإرهاب وتبييض الأموال اتهامان يلاحقان طهران في المنظمات الدولية
هيئة دولية لمراقبة عمليات غسل الأموال أمهلت طهران حتى أكتوبر المقبل لاستكمال إصلاحات قانونية تتماشى مع المعايير العالمية لمكافحة تمويل الإرهاب وتبييض الأموال
مجموعة العمل المالي أعلنت أنها تشعر بخيبة أمل بسبب تقاعس إيران عن تنفيذ خطة عملها لمعالجة أوجه القصور الكبيرة في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
الهيئة وبعد اجتماع في باريس توقعت أن تسير إيران سريعا وبشكل عاجل على مسار الإصلاح لضمان معالجتها لجميع البنود المتبقية في خطة عملها
كذلك تنتظر من طهران سن تعديلات على قوانين مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
مجموعة العمل المالي طالبت إيران الامتثال الكامل للمعايير الدولية بحلول أكتوبر هذا العام وإلا ستقرر الإجراءات المناسبة واللازمة ويأتي تقرير مجموعة العمل المالي مضيفا أزمة جديدة إلى الوضع الاقتصادي السيء في إيران نتيجة العقوبات بعد انسحاب واشنطن من الاتفاق النووي

الرئيس الإيراني حسن روحاني وفريق عمله أعلنا سابقا العمل لتطبيق المعايير الموضوعة على أمل رفع طهران من قائمة سوداء تدفع مستثمرين أجانب إلى عدم التعامل معها

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