فيسبوك تفضح معلنيها لتنقذ مستخدميها

بعد أشهر طويلة من انتقادات واتهامات طالت شركة فيسبوك بالتدخل في الانتخابات الأميركية وكسر قانون حماية البيانات والتساهل في التصدي للأخبار المزيفة، أعلنت الشركة عن تدابير جديدة لتعزيز الشفافية.

التدابير التي ساقتها فيسبوك تطلع المستخدمين بشكل أفضل على أصل بعض المحتويات، لا سيما الإعلانية منها.

مستخدمو "فيسبوك" و"مسنجر" و"إنستغرام" سيتسنى لهم الاطلاع على كل الإعلانات التي يمولها ذات المصدر.

كما سيتمكن المستخدمون من التعرف على اسم كل شخص استحدث صفحة لشركة أو منظمة أوعلامات تجارية.

أما في ما يخص الإعلانات السياسية المضمون، فقد اعتمدت تدابير تشير بوضوح إلى المحتوى السياسي مع تفاصيل حول مصادر التمويل،

مثل هذا التدبير بدأ تطبيقه في الولايات والبرازيل مع اقتراب استحقاقات انتخابية جديدة في الفترة المقبلة بحسب ما أعلنت فيسبوك.

وتتزامن هذه الخطوات مع اتهام نواب بالبرلمان البريطاني للشركة بالمراوغة في الإجابة على أسئلة تتعلق بإساءة استخدام مؤسسة كمبردج

أناليتيكا لبيانات مستخدمي فيسبوك في الانتخابات الأميركية الأخيرة.

تويتر من جانبه أعلن عن تدابير مماثلة تسمح لمستخدميه الموقع في أنحاء العالم بالاطلاع على كل الإعلانات المنشورة على الشبكة.

