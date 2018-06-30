اللعب النظيف يثير متاعب للفيفا

بعد ان جرت العادة ان تؤدي البطاقات الصفراء والحمراء الى مغادرة لاعب ارض الملعب او حرمانه من المشاركة في مباراة لاحقة ..

يدخل المونديال الروسي التاريخ بعد تسبب البطاقات الملونة التي يشهرها الحكم في وجه اللاعبين في مغادرة فريق باكمله للبطولة

المنتخب الياباني وصل الى الدور الثاني بافضلية اللعب النظيف عن منتخب السنغال بعد تساوي المنتخبين في النقاط والاهداف وحصول لاعبي اليابان على عدد اقل من البطاقات الصفراء ،

خطوة لاقت انتقادات واسعة خاصة مع اتهام المنتخب الياباني بعدم اللعب بشكل فعال في اخر مبارياته لتجنب حصول لاعبيه على بطاقات ملونة قد تحرمه من التاهل ..

الاتحاد الدولي لكرة القدم ، دافع عن هذه الخطوة التاريخية ،

كولين سميث المدير التنفيذي للبطولة قال ان معايير اللعب النظيف للتاهل من الدور الاول سيتم مراجعتها ،

الا انه اضاف انه ما من سبب يستدعي تغييرها لان الغرض منها هو تجنب اجراء قرعة لتحديد المتأهل

