صباح العربية | استعد طفولتك بمتحف في الأحساء

واحة الأحساء هي أكبر واحات المملكة العربية السعودية، تقع في محافظة الأحساء شرق السعودية، وتمتد على مساحة 16 ألف هكتار، تضم الواحة أكثر من مليوني نخلة وهي خامس موقع سعودي ينضم إلى قائمة مواقع التراث العالمي الإنساني لليونسكو

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