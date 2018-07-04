عبد الله الغذامي أكاديمي وكاتب وناقد سعودي

"الحداثة سقطت لأنها لم تنجز وعودها للإنسانية" الكلمات دموع اللغة والشعر بكاء فصيح" ليس لديَّ موقف مضاد لأي خطاب مضاد مهما كان ولكن الطرف الآخر هو الذي ينظر إليّ بريبة ويتعامل مع أفكاري بطريقة سلبية" "الهدف من الحوار هو (الفهم) المتبادل وليس فرض أحد الرأيين على أحد الطرفين بدعوى الإقناع"

