صباح العربية | هكذا تحمي أطفالك من مخاطر الإنترنت

الانترنت بحر واسع يمكن للشخص ان يجد فيه كل مايتمنى.. فكما يمكن الاستفادة منه بالمعلومات والاخبار والمواضيع والتطبيقات المختلفة التي تسهل حياتنا وتفيدنا في كافة المجالات.. الا ان له مخاطر يمكن ان تؤثر سلبا على اطفالنا تحديدا..

فمواقع التواصل الاجتماعي والالعاب الالكترونية على سبيل المثال تضم الملايين من البشر التي قد يتعامل معاهم الطفل دون معرفة حقيقة هويتهم او اهدافهم.. هذا بالاضافة الى بعض المواقع التي لايناسب محتواها الاطفال

فكيف نستطيع حماية اطفالنا من مخاطر الانترنت؟

