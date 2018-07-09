بعدَ ثلاثِ سنواتٍ على نجاحهِ الكبيرِ على المستويينِ التجاريِّ والنقديِّ، تستقبلُ صالاتُ السينما حولَ العالمِ أوَّلَ عودةٍ لأصغرِ أبطالِ مارفلَ حجمًا Ant-Man، مَعَ النجمين بول راد، ومايكل دوغلاس وتنطلقُ أحداثُ الجزءِ الثاني بعدَ سنتينِ على نهايةِ فيلمِ "كابتن أميركا سيفل وار" حيثُ يجدُ Ant-Man نفسَهُ في مواجهةٍ جديدةٍ تتطلَّبُ شراكةً مِنْ نوعٍ خاصٍّ.
رافي بوغوصيان من هوليوود
أبطال فيلم Ant Man يتحدثون إلى صباح العربية
بعدَ ثلاثِ سنواتٍ على نجاحهِ الكبيرِ على المستويينِ التجاريِّ والنقديِّ، تستقبلُ صالاتُ السينما حولَ العالمِ أوَّلَ عودةٍ لأصغرِ أبطالِ مارفلَ حجمًا Ant-Man، مَعَ النجمين بول راد، ومايكل دوغلاس وتنطلقُ أحداثُ الجزءِ الثاني بعدَ سنتينِ على نهايةِ فيلمِ "كابتن أميركا سيفل وار" حيثُ يجدُ Ant-Man نفسَهُ في مواجهةٍ جديدةٍ تتطلَّبُ شراكةً مِنْ نوعٍ خاصٍّ.