أبطال فيلم Ant Man يتحدثون إلى صباح العربية

بعدَ ثلاثِ سنواتٍ على نجاحهِ الكبيرِ على المستويينِ التجاريِّ والنقديِّ، تستقبلُ صالاتُ السينما حولَ العالمِ أوَّلَ عودةٍ لأصغرِ أبطالِ مارفلَ حجمًا Ant-Man، مَعَ النجمين بول راد، ومايكل دوغلاس وتنطلقُ أحداثُ الجزءِ الثاني بعدَ سنتينِ على نهايةِ فيلمِ "كابتن أميركا سيفل وار" حيثُ يجدُ Ant-Man نفسَهُ في مواجهةٍ جديدةٍ تتطلَّبُ شراكةً مِنْ نوعٍ خاصٍّ.

رافي بوغوصيان من هوليوود

