صباح العربية | سوبر جونيور في الترند العالمي مجددا

احتفل محبو فرقة سوبر جونيور الكورية بعودة أصغر أعضاء الفرقة "ريوك" من الجيش واكماله لخدمته العسكرية بعد غياب دام عامين

العضو "ريوك" والملقب بالأمير الصغير التحق بالخدمة العسكرية في عام 2016 وتصدر هاشتاق الترحيب بعودته return of the little prince الترند العالمي وعدد من الدول العربية كالسعودية والامارات والعراق والكويت ..

وحضر عدد من أعضاء الفرقة الشهيرة حدث استقباله مع آلاف المعجبين

ليبقى العضور كيوهيون آخر اعضاء الفرقة في الخدمة العسكرية ومن المقرر تسريحه في شهر مايو 2019

