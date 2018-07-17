صباح العربية | حياة رئيسة كرواتيا بالصور

رئيسة كرواتيا أكثر شخصيات مونديال روسيا شهرة بعد الدعم والمؤازة الكبيرة التي أظهرتها لمنتخبها الوطني..كوليندا غرابار كيتاروفيتش أثارت الكثير من الأسئلة حول هويتها

العربية نت نشرت لها صورا منذ طفولتها واهم مراحل حياتها..

فهي من مواليد قرية كرواتية ومن عائله تملك متجر جزارة ومزرعة ..في الخمسين من عمرها

أصبحت رابع رئيس لكرواتيا في 2015، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد التي نالت استقلالها عام 1991

