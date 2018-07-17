عاجل

English فارسي اردو
البث المباشر
العربية فيديو

صباح العربية | حياة رئيسة كرواتيا بالصور

رابط مختصر

رئيسة كرواتيا أكثر شخصيات مونديال روسيا شهرة بعد الدعم والمؤازة الكبيرة التي أظهرتها لمنتخبها الوطني..كوليندا غرابار كيتاروفيتش أثارت الكثير من الأسئلة حول هويتها
العربية نت نشرت لها صورا منذ طفولتها واهم مراحل حياتها..
فهي من مواليد قرية كرواتية ومن عائله تملك متجر جزارة ومزرعة ..في الخمسين من عمرها
أصبحت رابع رئيس لكرواتيا في 2015، وهي أول امرأة تتولى هذا المنصب في البلاد التي نالت استقلالها عام 1991

آخر الأخبار

إعلانات

الأكثر قراءة

اختيار المحرر