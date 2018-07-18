صباح العربية | كايلي جينر تطيح بمؤسس فيسبوك

استطاعت كايلي جينر الأخت غير الشقيقة لكيم كارداشيان أن تحصل على لقب أصغر مليارديرة في أميركا بعد أن تخطت صاحب اللقب مارك زوكربيرج مؤسس فيسبوك الذي كان يبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عاما حينها بحسب مجلة فوربس

كما كشفت المجلة عن قائمة بأسماء مشاهير على مواقع التواصل الاجتماعي جمعوا ثرواتهم بفضل أعداد متابعيهم

نتعرف عليهم في التقرير التالي

