هل تريد تمويل تعليمك؟ هنا خبر جيد لك!

الرغبة في الالتحاق بالجامعات المرموقة يشعر بها جميع تلامذة المدارس... لكن الواقع أن الوصول اليها صعب بسبب الشروط الأكاديمية، والأهم، بسبب كلفتها الباهظة... لكن المنح الجامعية يمكن أن تشكل حلّا، خصوصا بالنسبة للتلامذة المتميزين..

تخيل أنك جنيت محصلا دراسيا عاليا ولكن ظروفك المادية لم تسمح لك بإكمال تعليمك الجامعي - ماذا تفعل؟

تفاءل عزيزي الطالب فهناك أنواع عديدة من المنح الدراسية تقدم للراغبين في الالتحاق بالجامعات حول العالم

فهناك بنوك وشركات ورؤساء دول تعطي منحا دراسية قد تشمل تكاليف الدراسة والسفر والمعيشة لا تتفاجأ .. !! هنالك المزيد ولكن بشرط

عليك البحث عن منح تعنى بالتخصص المرغوب فأغلبها تطرح على حاجة السوق لمتخصصين في هذا المجال

ثانيا عليك تجاوز بعض الاختبارات والتميز بين آلاف المقدمين لنفس المنحة

بعد أن تجتاز الاختبارت ويتم قبولك كمرشح تشترط أغلب المنح حدا أدنى لمعدلك ضمانا لأهليتك

بعد التخرج من الجامعة تأكد أن فرصة حصولك على عمل أكبر بخلاف أقرانك لتوفوقك عنهم

تعد جامعة هارفارد وMIT ومعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا من أهم وأصعب الجامعات التي تقدم منحا دراسية حول العالم

