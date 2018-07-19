"مراسلون بلا حدود" تطالب بحماية صحافيين محاصرين جنوب سوريا

طالبت منظمة مراسلون بلا حدود الأمم المتحدة والدول المعنية بضمان حماية الصحفيين السوريين جنوبي سوريا ... جاء ذلك في بيان نشرته المنظمة على موقعها الإلكتروني محذرة من أن

استعادة النظام السيطرة على بقية مناطق درعا والقنيطرة فإنه سيعرض الناشطين والاعلاميين لخطر التعرض لأشد أشكال الانتقام كالإعدام أو السجن ...

