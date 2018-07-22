صباح العربية | اتيكيت لغة الجسد .. كيف تتقنها؟

لغه الجسد من أهم وسائل التأثير النفسي..فالعقل لا يستجيب لما يسمعه فقط بل لما يراه أيضا... فلغة الجسد هي السبب فى تحقيق النجاح في العديد من المجالات المختلفة

فكل حركة نقوم بها تعطى رسالة لمن حولنا ايجابيه كانت أم سلبيه..لذلك ينصح خبراء الاتيكيت دائما بمراقبة حركاتنا اللاإراديه فقد تكون نظرة أو حركة ما، هي السبب في مشكلة أو فقدان صفقة.. والعكس صحيح