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صباح العربية | الباحة تحتفل بمهرجان العسل الدولي

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انطلقت فعاليات مهرجان العسل الدولي الحادية عشر بمنطقة الباحة ، وذلك في منتزة بغابة رغدان. وتشتمل فعاليات المهرجان على معرضٍ للعسل، وبرنامج ترفيهي موجه للأسرة والطفل
ويشارك في المهرجان ما يقارب الـ50 من عارضي العسل، يعرضون أنواعاً مختلفة من العسل السائل، وعسل الشمع الذي تتميز به منطقة الباحة والمملكة

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