الاكتئاب على مقاعد الدراسة في الحرب وفي السلم

اكتئاب الحرب نطلق عليه الأسى وهو الشعور بالفقد‏,‏ سواء فقد شخص عزيز أو مواطن أو الوطن نفسه‏.‏هناك أيضا احساس آخر ينتاب الانسان وقت الحرب‏,‏ وهو اكتئاب الهزيمة والاحساس بالدونية وتأنيب الذات‏,‏ والتقليل من شأن النفس والشعور بالفشل أو العجز‏.‏ والاحساس الثالث الذي ينتاب الانسان في أثناء الحرب‏,‏ هو اكتئاب ما بعد الصدمة‏,‏ ويصاحب هذا الاحساس مشاعر ممزوجة بالخوف والقلق والذعر والغضب والحزن‏,‏ هذه هي الأنواع الثلاثة من الاضطرابات التي تصاحب الحروب‏,‏ فالانسان في وقت الحرب يشعر بالعجز عن مواجهة الظلم‏,‏ وتكون صورته مضطربة ويشعر بأنه غير قادر علي حماية نفسه أو اسرته‏,‏ وبالتالي ينتابه احساس أنه ضعيف ومستهدف للعدوان وللظلم‏,‏ وبالتالي تستفحل لديه مشاعر الدونية وقلة الحيلة والاحباط‏.,‏

وفي أوقات الحروب يحتاج الناس لبعضهم البعض كنوع من المساندة النفسية‏,‏ فالاحساس بالامتزاج مع الناس الذين يتعرضون لنفس الموقف ونفس مشاعر الخوف من المجهول يقلل الي حد كبير احتمال وقوع الانسان في كرب ما بعد الصدمة‏,‏ فوجوده مع آخرين يتحدثون عن آخر أخبار الحرب حتي متابعة أحداث الحرب ساعة بساعة بصورة جماعية يقلل من احساس الانسان بـ الأسى حيث يشعر بأن المشكلة جماعية ولا تقع عليه بمفرده‏,‏ فيشعر بأن ذلك هو نوع من توزيع الهم علي الجميع‏.‏ وفي وقت الحرب وبصورة نفسية‏,‏ يمكن أن يلعب الاعلام دورا ايجابيا في رفع الروح المعنوية وطمأنة الجماهير وتحسين صورة الذات ورفع الثقة بالنفس‏.

