المطبخ العراقي على مائدة صباح العربية

يـشتهر المطبخ العراقي باطباقه المميزة والغنيـة بتنوعهـا واختـلاف مكوناتها ويعتبر من مطابخ الشرق الأوسط القديمة التي تقوم على صـفات خاصة بها تتمـيز عن المطابخ المحيطة بها

ولمحبي النكهات العراقية بمختلف أنواعها اليوم نتعرف على أشهر الأطباق العراقية منها الكليجة والدولمة والكبة الموصلية وأنواعها

