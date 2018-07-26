صباح العربية | هل يصاب الأطفال بالاكتئاب؟

في فقرة العربية معرفة لهذا الاسبوع خصصنا هذا الملف لمرض الاكتئاب في محاولة لفهم اسباب وانماط وطرق علاج هذا المرض.

فالاكتئاب لايعرف عمرا.. وقد يصيب اي فئة بلا استثناء بنسب متفاوته..ولكن من اكثر الاعمار حيرة بالنسبة للأهل هو سن المراهقة.. فطبيعة الطفل تتغير اثناءها لانتقاله من مرحلة الطفوله لمرحلة الشباب, وهو ماقد يصعب على الاهل فهمه ويثير تساؤلاتهم حينها !!

هل هي مجرد تغيرات وتصرفات مرحلة المراهقة.. ام الامر ابعد من ذلك وقد تكون اعراض اكتئاب؟

