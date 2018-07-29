العبادي يقيل 5 من مسؤولي الانتخابات بسبب تهم فساد

أكدت مصادر سياسية عراقية أن القوى والتحالفات السياسية تواصل مشاوراتها استعداد لتشكيل الحكومة المقبلة. يأتي هذا مع مواصلة المحتجين التظاهر للمطالبة بتحسين أوضاعهم وتأمين فرص عمل .

على صعيد آخر قال متحدث باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق إن رئيس الوزراء حيدر العبادي أقال خمسة من مسؤولي الانتخابات بسبب اتهامات

بالفساد خلال الانتخابات البرلمانية التي جرت في 12 مايو.

