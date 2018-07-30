صباح العربية | فيلمر برنامج يوتيوبي لمحبي المسلسلات العالمية

يلقى عالم السينما والمسلسلات رواجا كبيرا لدى فئة الشباب .. فأصبحت كثير من البرامج تفرد محتواها له.

فبداية من قصة الفيلم الى الممثلين الى الحبكة الدرامية ومروربالموسيقى التصويرية وتكلفة الانتاج..

كل ذلك اصبح يهم المتلقي بدرجة كبيرة خصوصا اذا كان يبحث عن مسلسل جديد ليحفزه ويتابعه, او حتى لو كان من المعجبين بالعمل الذي يتكلم عنه البرنامج.

من هذه البرامج المختصه على يوتيوب "فيلمر" الذي يبدأ يسرد التفاصيل ويتقمص شخصية بطل العمل لكن كما يقول "بدون ان يحرقه"

